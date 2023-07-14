На Кубани с начала года выходили 1169 новорожденных с низким весом Фото: t.me/minkovaanna23

На Кубани с начала года выходили 1169 новорожденных с низким весом. Об этом сообщила вице-губернатор Анна Минькова в своем telegram-канале.

Отмечается, что врачи спасли малышей с массой тела до 2,5 кг. В том числе вес 192 новорожденных не превышал 1,5 кг. Детей выхаживали специалисты Детской краевой клинической больницы и ККБ №2.

«Благодаря медикам ДККБ 98 деток с массой тела до 1,5 кг доросли и теперь находятся в своих семьях. Специалисты больницы помогли набраться сил еще 293 малышам с весом до 2,5 кг. А в ККБ №2 родилось 32 ребенка весом до 1,5 кг, вес 15 из которых не достигал даже 1 кг», – рассказала замглавы региона.

Новорожденные остаются в медучреждениях под контролем врачей до того, пока показатели здоровья не позволят выписать малышей.