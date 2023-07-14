Проводится проверка Фото из архива КП

В Новороссийске 12-летнего мальчика ранили сверстники из пневматического пистолета. Полиция организовала проверку, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Все произошло накануне во дворе дома на улице Карамзина. По словам мамы школьника, ее сын получил травму в плечо от незнакомых ребят.

«Мальчик пояснил правоохранителям, что травму получил от двоих сверстников, с которыми у него сложились неприязненные отношения, однако их имен и места жительства не знает», – сообщили в пресс-службе МВД по краю.

После происшествия мама мальчика написала заявление в полицию. В настоящее время правоохранителями назначены экспертизы, изучаются записи с камер видеонаблюдения.