Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+30°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия14 июля 2023 11:38

В Новороссийске 12-летнего мальчика ранили сверстники из пневматического пистолета

Полиция проводит проверку
Светлана ОВДЕЙ
Проводится проверка Фото из архива КП

Проводится проверка Фото из архива КП

В Новороссийске 12-летнего мальчика ранили сверстники из пневматического пистолета. Полиция организовала проверку, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Все произошло накануне во дворе дома на улице Карамзина. По словам мамы школьника, ее сын получил травму в плечо от незнакомых ребят.

«Мальчик пояснил правоохранителям, что травму получил от двоих сверстников, с которыми у него сложились неприязненные отношения, однако их имен и места жительства не знает», – сообщили в пресс-службе МВД по краю.

После происшествия мама мальчика написала заявление в полицию. В настоящее время правоохранителями назначены экспертизы, изучаются записи с камер видеонаблюдения.