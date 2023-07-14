Пострадавшую школу в Новомихайловском Туапсинского района восстановят к 1 сентября

Туапсинский район 12 июля оказался под ударом стихии Фото: t.me/kondratyevvi

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев посетил школу №30 в поселке Новомихайловском Туапсинского района. Как и другие соцобъекты, учреждение пострадало во время потопа. Глава региона сообщил, что школа будет готова принять учеников 1 сентября.

В настоящее время на территории продолжают работать волонтеры со всего региона. Добровольцы расчищают мусор на пришкольной территории, отмывают полы и стены в здании.

Глава региона отметил, что необходимо предотвратить повторные подтопления.

«Вода заходит сюда не впервые. Поручил в течение года разработать технологическое решение. Построить систему коллекторов — дешевле, чем каждый раз восстанавливать после подтоплений и ремонтировать», – написал Вениамин Кондратьев в своем telegram-канале.