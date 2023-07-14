Погребения эпохи бронзы обнаружили под Краснодаром Фото: admkrai.krasnodar.ru

Погребения эпохи бронзы обнаружили под Краснодаром. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации. Древний могильник исследовали радом с хутором Ленина.

Курганную группу «Ленинская 1» изучали с мая. Исследования организовали в связи со строительством трассы от Краснодара до границы Ставропольского края. Археологи нашли погребения, которые относятся к срубной, катакомбной и новотитаровской культурам.

Эксперты, в частности, обнаружили лепные изделия, бронзовые украшения и кремневое орудие с пильчатой ретушью, уникальное для региона.

«Этот памятник археологии представляет безусловный интерес для изучения истории и быта племен, проживавших на Кубани в эпоху бронзы», – отметил вице-губернатор Роман Лузинов.

Всего на Кубани насчитывается более 15 тысяч памятников археологии от палеолита до позднего средневековья. Ежегодно объекты изучают свыше 200 археологических экспедиций.

В 2023 году в регионе организовали 110 экспедиций. Из них 40 в настоящее время продолжают исследовать памятники археологии.