В Краснодаре продлили ограничение движения по улице Памирской Фото: krd.ru

В Краснодаре продлили ограничение движения по улице Памирской до 17 июля. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Напомним, участок улицы Памирской от Российской до 2-й Российской перекрыли 11 июля. Специалисты ремонтируют теплосети. Завершить работы планировалось до 12:00 14 июля. Но ограничение продлили до 12:00 17 июля.

Ограничение движения продлили до 17 июля Фото: krd.ru

«Специалисты меняют трубу теплотрассы диаметром 400 мм. Позже им предстоит восстановить дорожное покрытие», – рассказали в пресс-службе мэрии Краснодара.

Водители просят учитывать изменения и выбирать альтернативный маршрут.