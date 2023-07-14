Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+30°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 июля 2023 13:13

В Краснодаре продлили ограничение движения по улице Памирской до 17 июля

Специалисты продолжают ремонтировать теплосети
Светлана ОВДЕЙ
В Краснодаре продлили ограничение движения по улице Памирской Фото: krd.ru

В Краснодаре продлили ограничение движения по улице Памирской Фото: krd.ru

В Краснодаре продлили ограничение движения по улице Памирской до 17 июля. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Напомним, участок улицы Памирской от Российской до 2-й Российской перекрыли 11 июля. Специалисты ремонтируют теплосети. Завершить работы планировалось до 12:00 14 июля. Но ограничение продлили до 12:00 17 июля.

Ограничение движения продлили до 17 июля Фото: krd.ru

Ограничение движения продлили до 17 июля Фото: krd.ru

«Специалисты меняют трубу теплотрассы диаметром 400 мм. Позже им предстоит восстановить дорожное покрытие», – рассказали в пресс-службе мэрии Краснодара.

Водители просят учитывать изменения и выбирать альтернативный маршрут.