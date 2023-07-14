В результате происшествия никто не пострадал Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю

В Кропоткине эвакуировали 15 человек из горящей многоэтажки. Возгорание произошло днем 14 июля по улице 1-й микрорайон.

«В 13:23 по прибытии первых пожарно-спасательных подразделений МЧС России установлено, что произошел пожар в многоэтажном доме на общей площади 45м2. В 13:40 локализация пожара на площади 45м2», – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

В 13:51 пожар полностью потушили. Всего были задействованы 16 человек и четыре единицы техники.

Уточняется, что в результате проишествия никто не пострадал.