Автомобильный мост разрушило потоками воды Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Губернатор поручил в короткий срок восстановить мост в хуторе Полковничий под Туапсе. Глава региона Вениамин Кондратьев во время рабочей поездки в район осмотрел поселения, пострадавшие от потопа.

В настоящее время хутор Полковничий остается без автомобильного моста. Всего в поселении проживает более 150 человек.

«Восстановить мост необходимо в ближайшее время, чтобы люди могли как можно быстрее вернуться к привычной жизни», – поручил губернатор.

Из-за сильных дождей в Туапсинском районе подтопило федеральную трассу «Джубга — Сочи» в селе Лермонтово. На участке дороги скапливались пробки. Как отметил глава региона, ситуация с подтоплениями происходит раз в несколько лет в одних и тех же местах.

«Мы были здесь в 2021 году, когда также из-за дождей остановилось движение транспорта. Необходимо разобраться, почему отсутствуют системные технологические решения, благодаря которым вода должна беспрепятственно уходить», – сказал Вениамин Кондратьев.

Так, прокуратура края проверит, по чьей вине происходит подтопление дороги в Лермонтово.

Кроме того, из-за ливней подтопило набережную поселка Лермонтово. Потоками воды здесь размыло тротуар.

«Необходимо разработать проектное решение в рамках ликвидации последствий ЧС. В частности, предусмотреть «проколы», так называемые траншеи для прохода воды в море. Пока же из-за плотной застройки она скапливается в одном месте», – отметил губернатор.