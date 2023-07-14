Губернатор Кубани осмотрел пострадавшие от потопа школы и детсад в Туапсинском районе

Волонтеры приводят в порядок школы и детские сады Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Туапсинском районе восстанавливают школы и детсады, пострадавшие от потопа. Учреждения во время рабочей поездки в муниципалитет посетил глава региона Вениамин Кондратьев.

В школе в поселке Новомихайловском подтопило первый этаж. Здесь находятся классы начальной школы. Отмечается, что в кабинетах вода поднялась на 15 см. Кроме того, от разгула стихии пострадала спортплощадка.

Планируется, что школа будет готова принять учеников 1 сентября.

«Но подтопления здесь были и раньше. Чтобы ситуация не повторялась, необходимо разработать технологическое решение – создать систему водоотводных коллекторов», – поручил глава региона Вениамин Кондратьев.

В школе №37 в поселке Тюменском подтопило двор и помещения на первом этаже. Волонтеры и казаки расчистили территорию и здание. А специалисты восстановили инженерные системы.

В настоящее время в порядок приводят и другие соцобъекты, в том числе детсады в поселке Новомихайловском и школу в Ольгинке. Более 100 волонтеров из Горячего Ключа, Сочи, Туапсинского района и других муниципалитетов расчищают мусор на пришкольной территории, отмывают полы и стены в зданиях.