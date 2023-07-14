Сочи к середине лета принял 3,8 млн туристов

К концу года в Сочи планируют принять около 7,4 млн туристов Фото: Олег УМАРОВ

Сочи к середине лета посетили 3,8 млн туристов. Такое количество отдыхающих приняли с начала года. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В настоящее время на курорте находится 185 тысяч гостей. Средства размещения заполнены более чем на 87%. В горном кластере загрузка отелей достигает в среднем 70%, в санаториях и пансионатах с лечением – 95%, а в крупных здравницах и более 100% с учетом дополнительных мест.

Отмечается, что рост турпотока по сравнению с 2022 годом составляет 3%.

«За всеми направлениями следят мониторинговые группы летнего оперативного штаба, которые совершают обходы всех общественных территорий, проверяют качество сервиса в гостиницах и заведениях общественного питания. За лето проведено свыше 60 контрольных мероприятий. На горячую линию по работе пляжных территорий поступило более сотни звонков от граждан, по каждому случаю разбираемся отдельно, оперативно предоставляем нужную людям информацию, устраняем недочеты, принимаем меры», – отметил мэр Алексей Копайгородский.

Кроме того, в Сочи следят за качеством морской воды. С начала лета проведено более 2,5 тысячи лабораторных исследований. Отмечается, что все взятые Роспотребнадзором пробы в норме.

В Сочи работают 165 объектов показа, более 50 туристско-экскурсионных природных маршрутов, пять новых тематических пеших экскурсионных маршрутов, работают 170 городских пляжей, на 35 из которых установлено 40 мобильных пандусов для маломобильных граждан.

Высокий турпоток в Сочи ожидают и в бархатный сезон.

«Анализ бронирований номерного фонда показывает, что коллективные средства размещения уже забронированы на сентябрь более чем на 73%, а в целом на период бархатного сезона около 66%», – рассказали в пресс-службе мэрии курорта.

Всего к концу года в Сочи планируют принять около 7,4 млн туристов.