Вениамин Кондратьев и Анна Минькова осмотрели соцобъекты в Туапсинском районе

Школы восстановят к 1 сентября. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Вице-губернатор Кубани Анна Минькова и губернатор Вениамин Кондратьев осмотрели пострадавшие от наводнения социальные объекты в Туапсинском районе.

«Среди них - школа и детский сад в поселке Новомихайловском, еще одна школа - в поселке Тюменском. Вода зашла в цокольные и первые этажи, пищеблоки, спортзалы, нарушено электро- и водоснабжение. На территориях - поваленные деревья и мусор, который принесла вода», - рассказала Анна Минькова.

Несмотря на большой объем работы, здания будут восстановлены до конца лета. Учебный год для местных школьников начнется в срок.