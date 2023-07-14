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НовостиПроисшествия14 июля 2023 17:20

В Туапсинском районе появится единый муниципальный округ

Округ объединит все поселения района
Евгения ХАЛИКОВА
Вениамин Кондратьев поручил проработать вопрос объединения. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

Вениамин Кондратьев поручил проработать вопрос объединения. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

Поселения Туапсинского района могут объединить в единый муниципальный округ. Такое решение принял глава региона Вениамин Кондратьев, после визита в муниципалитет. Губернатор поручил проработать вопрос объединения на совещании о ликвидации последствий ЧС.

«Для меня удивительно, что внутри поселений нет качественного взаимодействия, а, значит, и порядка. На побережье бесконтрольная хаотичная застройка набережных, не чистят ливневки и каналы. Неуправляемая ситуация грозит большой бедой. Нужна слаженная работа. Считаю, что необходимо создать единый муниципальный округ, которым будет управлять один руководитель», - прокомментировал губернатор Вениамин Кондратьев.

Также в районе необходимо провести работы по углублению русел рек. Из-за мусора мост в поселке Тюменский стал «замком», поэтому вода пошла в жилые дома.