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НовостиЭкономика14 июля 2023 17:47

В научно-образовательном центре Кубани реализуют проекты для достижения технологического лидерства

В стране создана сеть из 15 таких центров
Евгения ХАЛИКОВА
Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В научно-образовательном центре Краснодарского края реализуют проекты для достижения технологического лидерства. Их возможности обсудили на Форуме будущих технологий «Вычисления и связь «Квантовый мир», который прошел в Москве

«Научно-образовательный центр Краснодарского края за два года работы реализовал более 100 проектов и имеет 245 партнеров в России и мире», - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В стране уже созданы 15 таких центров, который объединены в единую сеть. Разработчики, производители и заказчики из разных регионов сотрудничают вместе для решения важных задач.Участники Форума будущих технологий обсудили развитие новых технологий в стране. Мероприятие прошло под эгидой Десятилетия науки и технологий.