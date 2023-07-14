Пострадавшие от стихии жители Туапсинского района с 17 июля начнут получать компенсации

С понедельника пострадавшие начнут получать выплаты. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

С 17 июля необходимо начать выплачивать компенсации пострадавшим от стихии в Туапсинском районе. Ускорить сроки выплат поручил губернатор Краснодарского края. Вениамин Кондратьев посетил подтопленные территории муниципалитета.

«Сегодня мы осмотрели территорию Туапсинского района, оценили масштабы последствий стихии. Сейчас работают комиссии по оценке ущерба. С понедельника необходимо начать выплачивать компенсации. Это поможет людям восстановить дома и вернуться к привычной жизни. Никаких выходных и отсрочек в решении этого вопроса быть не может», – рассказал Вениамин Кондратьев.

В Туапсинском районе от стихии пострадали 13 населенных пунктов. Вода подтопила около 650 придомовых территорий и зашла более чем в 290 домовладений. Все признанные пострадавшими жители района получат по 10 тысяч рублей. По 50 тысяч рублей выплатят те, чье имущество было утрачено частично. За полную утрату имущества полагается по 100 тыс. рублей.