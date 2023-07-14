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НовостиЭкономика14 июля 2023 18:40

В Абинске прошло награждение лучших работников металлургической отрасли

Регион демонстрирует рост производства
Евгения ХАЛИКОВА
Лучших работников наградили в преддверии профессионального праздника. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Лучших работников наградили в преддверии профессионального праздника. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В Абинске прошло награждение лучших работников отрасли. По итогам прошлого года Краснодарскому краю удалось на 112% нарастить объем промышленного производства. При этом объем производства в металлургии увеличился на 8%.

«Эти успехи видят на федеральном уровне. Буквально несколько дней назад в Екатеринбурге объявили, что наш край занял четвертое место в промышленном рейтинге, опередив многие регионы. Хочу поблагодарить каждого из вас. Это наше общее достижение», – подчеркнул вице-губернатор региона Александр Руппель.

Сотрудникам предприятий вручили награды различного уровня. Торжественная церемония прошла в преддверии Дня металлурга.