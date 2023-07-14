В Крымском районе прошли учения по ликвидации очагов опасных болезней животных и птиц

Учения начались с осмотра спецтехники. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В хуторе Новоукраинском Крымского района прошли межрегиональные командно-штабные учения по ликвидации очагов опасных болезней животных и птиц. В мероприятии приняли участие более 150 человек и свыше 50 единиц техники. Руководил учениями глава департамента ветеринарии Кубани Романа Кривоноса.

«Данная тренировка показала готовность госветслужбы края и служб, граничащих с регионом субъектов, оперативно реагировать на негативные и опасные ситуации. Участники продемонстрировали высокую степень профессионализма и четкое, оперативное взаимодействие», – рассказал Роман Кривонос.

Участники отработали навыки ликвидации условных очагов высокопатогенного гриппа птиц и ящура. Во время вспышек этих заболеваний важна слаженная работа специалистов всех уровней.