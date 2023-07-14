В Крымском районе из-за ухудшения погоды введен режим повышенной готовности

В Крымском районе ухудшается погода. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Крымском районе из-за ухудшения погодных условий введен режим повышенной готовности. Об этом сообщил глава администрации Крымского района Сергей Лесь.

«В Крымском районе 15 – 16 июля прогнозируется возникновение ЧС, происшествий, связанных с комплексом неблагоприятных метеорологических явлений в виде сильного дождя, ливня, грозы, града, подъема уровня воды, шквалистого усиления ветра», - сообщил Сергей Лесь.

Жителей района попросили не ставить машины под деревьями и рекламными щитами. Напомним, что разгул стихии на юге России привел к масштабным подтоплениям. Причем прогноз неутешительный, в регионе ливни продолжатся.