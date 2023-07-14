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НовостиПроисшествия14 июля 2023 19:08

В Крымском районе из-за ухудшения погоды введен режим повышенной готовности

Ухудшение погоды в районе прогнозируется 15-16 июля
Евгения ХАЛИКОВА
В Крымском районе ухудшается погода.

В Крымском районе ухудшается погода.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Крымском районе из-за ухудшения погодных условий введен режим повышенной готовности. Об этом сообщил глава администрации Крымского района Сергей Лесь.

«В Крымском районе 15 – 16 июля прогнозируется возникновение ЧС, происшествий, связанных с комплексом неблагоприятных метеорологических явлений в виде сильного дождя, ливня, грозы, града, подъема уровня воды, шквалистого усиления ветра», - сообщил Сергей Лесь.

Жителей района попросили не ставить машины под деревьями и рекламными щитами. Напомним, что разгул стихии на юге России привел к масштабным подтоплениям. Причем прогноз неутешительный, в регионе ливни продолжатся.