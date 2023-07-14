В Краснодаре завершился кинофестиваль «RT.Док: Время героев»

Фестиваль открылся 12 июля.

В Краснодаре завершился фестиваль документального кино «RT.Док: Время героев». В рамках фестиваля зрители увидели 15 документальных фильмов о героях СВО. Среди представленных фильмов была и работа о кубанских казаках-участниках спецоперации. Автор ленты — ведущий телеканала «Краснодар» Евгений Кардаильский.

«На «RT.Док: Время героев» представили премьерные картины и работы региональных и зарубежных документалистов. Для посетителей провели встречи с авторами и героями фильмов, лекции, мастер-классы и круглые столы», - рассказали в пресс-службе администрации Краснодара.

Организатор фестиваля - телеканал RT. В Краснодаре он прошел при поддержке при поддержке администрации Краснодарского края и министерства культуры и департамента информационной политики региона.