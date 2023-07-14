В Анапе из-за столкновения двух автомобилей в больницу попали пять человек

Пострадавшие дети ехали в машине без удерживающих устройств. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Кубани 14 июля произошла авария, в которой пострадали пять человек, в том числе и трое детей. Как сообщили в Госавтоинспекции по Краснодарскому краю, ДТП произошло в Анапе.

«25-летняя женщина, управляя автомобилем Mazda СХ-5 допустила выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем «Лада Ларгус», двигавшимся во встречном направлении», - уточнили в пресс-службе ведомства.

Травмы получили пятеро пассажиров отечественной легковушки. Они доставлены в больницу. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, после чего будет принято процессуальное решение.