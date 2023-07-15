Последние новости на утро 15 июля в Краснодарском крае

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Количество жертв наводнения в Туапсинском районе увеличилось до пяти. Следователи нашли тело 15-летнего подростка.

Сергею Денисенко предъявлено обвинение в умышленном убийстве бывшего командира субмарины "Краснодар". Также украинского каратиста обвиняют в незаконном обороте оружия.

В Анапе из-за столкновения двух автомобилей в больницу попали пять человек. Среди пострадавших трое несовершеннолетних.

В Крымском районе из-за ухудшения погоды введен режим повышенной готовности. Ухудшение погоды в районе прогнозируется 15-16 июля.

В горах Адыгеи выпустили двухлетнюю самку леопарда из Сочи. Окрестности горы Тхач – теперь новый дом кошки.