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НовостиОбщество15 июля 2023 5:06

Последние новости на утро 15 июля в Краснодарском крае

Пять человек погибли во время наводнения 12 июля в Туапсинском районе Кубани
Оксана КАДОЧНИКОВА
Фото: скриншот видео

Фото: скриншот видео

Количество жертв наводнения в Туапсинском районе увеличилось до пяти. Следователи нашли тело 15-летнего подростка.

Сергею Денисенко предъявлено обвинение в умышленном убийстве бывшего командира субмарины "Краснодар". Также украинского каратиста обвиняют в незаконном обороте оружия.

В Анапе из-за столкновения двух автомобилей в больницу попали пять человек. Среди пострадавших трое несовершеннолетних.

В Крымском районе из-за ухудшения погоды введен режим повышенной готовности. Ухудшение погоды в районе прогнозируется 15-16 июля.

В горах Адыгеи выпустили двухлетнюю самку леопарда из Сочи. Окрестности горы Тхач – теперь новый дом кошки.