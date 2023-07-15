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НовостиПроисшествия15 июля 2023 6:53

В Тимашевском районе микроавтобус въехал в столб, пострадали двое

Водитель не выбрал безопасную скорость
Оксана КАДОЧНИКОВА
В ДТП пострадали два человека. Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю

В ДТП пострадали два человека. Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю

Утром 15 июля на трассе «Краснодар – Ейск» произошло ДТП с микроавтобусом. 55-летний водитель не выбрал безопасную скорость при движении и въехал в столб.

- По предварительной информации, в результате ДТП пострадали двое пассажиров. Всего на момент ДТП в транспортном средстве находилось 14 пассажиров, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Известно, что автобус следовал из Симферополя в Латвию. Госавтоинспекторы оказали людям всю необходимую помощь, движение на трассе восстановлено. Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.