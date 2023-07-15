Количество погибших в ДТП с рейсовым автобусом в Брюховецком районе возросло до трех

Фото: пресс-служба прокуратуры Краснодарского края

Количество погибших в ДТП с рейсовым автобусом в Брюховецком районе выросло до трех. Авария произошла ранним утром 15 июля. Пассажиры ехали из Тулы в Анапу. На встречную полосу выехал зерновоз. Элементы тента задели салон, сам грузовик улетел в поле.

- В ДТ пострадали 17 человек, 7 госпитализированы, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю. - Погибли три пассажира.

Прокуратура назначила проверку. остальные пассажиры размещены в ПВР. людям оказывается вся необходимая помощь, работает психолог МЧС.

Ранее стало известно еще об одной аварии с участием автобуса. В Тимашевском районе водитель не выбрал безопасную скорость, съехал с трассы и врезался в столб. Пострадали два человека.