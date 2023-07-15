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НовостиПроисшествия15 июля 2023 7:49

В больницах Кубани находятся 11 человек, пострадавших после ДТП с рейсовым автобусом

Медики оказывают им помощь
Оксана КАДОЧНИКОВА
Фото: скриншот видео

Фото: скриншот видео

Пострадавшие после ДТП с рейсовым автобусом на Кубани находятся на лечении в Каневской и Брюховецкой ЦРБ. Всего в больницах получают помощь 11 человек. Два ребенка также госпитализированы, они не пострадали, врачи ведут за ними наблюдение.

- Для остальных пассажиров в Брюховецком районе развернули пункт временного размещения, - сообщили в Оперативном штабе по Краснодарскому краю.

Те, кто отказался от госпитализации, также могут остаться в ПВР. Там организовано горячее питание. На месте помощь оказывают сотрудники администрации и экстренные службы. Ситуацию контролирует глава Брюховецкого района Сергей Ганжа.