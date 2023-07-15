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НовостиОбщество15 июля 2023 9:16

В Краснодаре 15 июля работают шесть ярмарок выходного дня

Торговые точки предлагают сезонные продукты
Оксана КАДОЧНИКОВА
Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодаре 15 июля работают шесть ярмарок выходного дня. На них можно приобрести свежие овощи, фрукты и ягоды. Также кубанские производители привезли колбасные, мясные, кондитерские и молочные изделия, сыры, свежую и копченую рыбу.

Торговые точки можно найти по адресам:

- ул. Архитектора Ишунина (вблизи дома № 7/1), ул. Героя Яцкова (вблизи дома № 11), ул. Бургасская (вблизи дома № 31/1), ул. Одесская (вблизи дома № 48), ул. Восточно-Кругликовская, 26 и ул. Западный Обход, 34.

Ярмарки открыты до 15 часов, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.