Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодаре 15 июля работают шесть ярмарок выходного дня. На них можно приобрести свежие овощи, фрукты и ягоды. Также кубанские производители привезли колбасные, мясные, кондитерские и молочные изделия, сыры, свежую и копченую рыбу.

Торговые точки можно найти по адресам:

- ул. Архитектора Ишунина (вблизи дома № 7/1), ул. Героя Яцкова (вблизи дома № 11), ул. Бургасская (вблизи дома № 31/1), ул. Одесская (вблизи дома № 48), ул. Восточно-Кругликовская, 26 и ул. Западный Обход, 34.

Ярмарки открыты до 15 часов, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.