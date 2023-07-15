В Краснодарском крае 15 июля объявлено экстренное предупреждение по непогоде

Море под Туапсе. Фото: Олег УМАРОВ

Экстренное штормовое предупреждение действует на всей территории Кубани 15 июля. До конца суток возможны грозы с сильными ливнями, град и ураганный ветер.

- На реках Апшеронского, Белореченского, Лабинского, Мостовского, Курганинского, Отрадненского, Абинского, Северского, Крымского и Туапсинского районов, а также в Горячем Ключе и Геленджике ожидаются подъемы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок, - сообщили в пресс-службе Министерства ГО и ЧС региона.

На участке от Анапы до Магри могут формироваться смерчи над морем.

Жителей и гостей Краснодарского края просят быть внимательными и осторожными, и следить за изменениями погодных условий.