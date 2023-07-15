Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 июля 2023 12:20

В Сочи вечером 15 июля пройдут ливни

Все службы переведены на усиленный режим работы
Оксана КАДОЧНИКОВА
В Сочи зарядят ливни. Фото: пресс-служба администрации Сочи

В Сочи зарядят ливни. Фото: пресс-служба администрации Сочи

В Сочи погода ухудшится во второй половине дня. Все службы курорта переведены на усиленный режим работы.

- Ситуацию контролирует городской оперативный штаб, - сообщила в пресс-службе администрации Сочи.

Всем, кто находится на курорте, необходимо быть внимательными, отказаться от отдыха на море и в горах, предпринять все необходимые меры предосторожности.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо звонить по номеру 112.

Штормовое предупреждение объявлено на всей территории Краснодарского края. Местами возможны грозы с градом, сильный ветер, обильные осадки, подъем уровня в реках.