В Сочи вечером 15 июля пройдут ливни

В Сочи зарядят ливни. Фото: пресс-служба администрации Сочи

В Сочи погода ухудшится во второй половине дня. Все службы курорта переведены на усиленный режим работы.

- Ситуацию контролирует городской оперативный штаб, - сообщила в пресс-службе администрации Сочи.

Всем, кто находится на курорте, необходимо быть внимательными, отказаться от отдыха на море и в горах, предпринять все необходимые меры предосторожности.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо звонить по номеру 112.

Штормовое предупреждение объявлено на всей территории Краснодарского края. Местами возможны грозы с градом, сильный ветер, обильные осадки, подъем уровня в реках.