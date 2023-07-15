Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия15 июля 2023 13:13

В Динском районе в ДТП пострадали семь человек, из них трое детей

Водитель «Лада Калина» выехал на встречную полосу
Оксана КАДОЧНИКОВА
В аварии пострадали люди. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю

В аварии пострадали люди. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю

В Динском районе в ДТП пострадали семь человек, из них трое детей. Водитель «Лада Калина» выехал на встречную полосу на трассе Краснодар – Кропоткин. Там он столкнулся с «Рено Сандеро». После мощного удара пострадали сразу семь человек.

- В больницу доставлены с травмами различной степени тяжести водитель отечественного авто и его два пассажира, а также водитель иномарки и три несовершеннолетних пассажира 15 и 14 лет, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка. Госавтоинспекторы устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.