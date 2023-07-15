В аварии пострадали люди. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю

В Динском районе в ДТП пострадали семь человек, из них трое детей. Водитель «Лада Калина» выехал на встречную полосу на трассе Краснодар – Кропоткин. Там он столкнулся с «Рено Сандеро». После мощного удара пострадали сразу семь человек.

- В больницу доставлены с травмами различной степени тяжести водитель отечественного авто и его два пассажира, а также водитель иномарки и три несовершеннолетних пассажира 15 и 14 лет, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка. Госавтоинспекторы устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.