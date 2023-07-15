В Горячем Ключе объявлено штормовое предупреждение

в Горячем Ключе включили сирены. Фото: скриншот видео

В Горячем Ключе готовятся к удару стихии. В городе включили сирены. Они предупреждают жителей о возможной непогоде.

- Объявлено штормовое предупреждение. В горах прошел залповый ливень, - сообщил в своем Телеграм-канале глава Горячего Ключа Сергей Белопольский.

Уровень воды в реке поднимается. Очевидцы говорят, что волна пришла моментально и сразу наполнила устье.

Жителей и гостей курорта призывают быть аккуратными и покинуть места отдыха у воды, чтобы не случилось беды.