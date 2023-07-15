Новомихайловский пережил очередные ливни. Фото: скриншот видео

В поселке Новомихайловском Туапсинского района эвакуировано 160 человек, из них 57 детей. Сейчас обстановка на курорте стабилизировалась, вода сошла. Сотрудники МЧС проводят откачку воды из подвалов частных домов по заявкам.

- На данный момент в населенном пункте подтопленных территорий нет. В социально-значимые объекты вода не заходила, - рассказали в пресс-службе МЧС по Краснодарскому краю.

Мост в районе переулка Цветочный и переправу между улицами Колхозной и Совхозной унесло водой. Там есть альтернативная дорога через федеральную трассу А-147.