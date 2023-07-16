Тупсинский район испытал новый удар стихии Фото: Олег УМАРОВ

"КП"-Кубань" узнала, что произошло за ночь 16 июля в Краснодарском крае.

В Краснодарском крае из-за аварии на железнодорожных путях задержали несколько поездов. Техническая тележка сошла с рельсов между станциями Горячий Ключ и Саратовская. Никто не пострадал.

В поселке Новомихайловском Туапсинского района после новых ливней эвакуировано 160 человек, 57 из них - дети. Сотрудники МЧС проводят откачку воды из подвалов частных домов по заявкам.

В Динском районе в ДТП пострадали семь человек, из них трое детей. Водитель «Лада Калина» выехал на встречную полосу на трассе Краснодар – Кропоткин. Там он столкнулся с «Рено Сандеро». После мощного удара пострадали сразу семь человек.

В центре Краснодара подрались между собой около 10 человек. Это попало на камеры мобильных телефонов очевидцев. Сейчас в полиции устанавливают личности участников уличных боев.