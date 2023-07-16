Поезда выбились из расписания

В Краснодарском крае из-за аварии на железной дороге задержали несколько поездов. Об этом вечером, 15 июля, сообщили в пресс-службе СКЖД.

«Задержка ряда поездов произошла из-за схода одной тележки вагона в составе технического поезда на участке между станциями Горячий Ключ и Саратовская в Краснодарском крае», - уточнили в пресс-службе.

Никто не пострадал. Но на восстановление полотна потребовалось время.

Из-за этого расписание поездов, следующих к Черноморским курорта, сдвинулось. Это несколько поездов из Адлера, включая электричку из аэропорта Сочи.