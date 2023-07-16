В Туапсе открыли памятник «Смерч журавлей», посвященный погибшим участникам СВО

Мемориал «Смерч журавлей» Фото: t.me/admtuapse

В Туапсе открыли памятник, посвященный погибшим участникам СВО. Мемориал «Смерч журавлей» открыли в центре города. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Туапсинского района.

Автором композиции стал кузнец, мастер художественной ковки из села Цыпки Денис Мильченко. Мемориал в память о погибших в зоне спецоперации подготавливали больше года. Памятник представляет собой возвышающуюся колонну из 279 кованых журавлей разных размеров.

«Они, как души погибших солдат, словно, в вихре, летят к небу», – отметили в пресс-службе районной администрации.

Автора памятника Дениса Мильченко поддержали кузнецы из 70 российских городов и шести стран, в том числе Казахстана, Беларуси и Израиля.