В Краснодаре вернули граффити с Децлом на улице Чапаева

Граффити с Децлом Фото: кадр из видео

В Краснодаре улица Чапаева вновь стала пешеходной. Теперь с пятницы до воскресенья будут перекрыты для авто участки от Рашпилевской до Красной и от Красной до Красноармейской. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В первые выходные на улице Чапаева провели выставки художников и народных умельцев, мастер-классы и выступления уличных артистов. Вместе с тем уличные художники начали восстанавливать граффити с Децлом. Портрет наносят рядом с муралом, посвященным Василию Чапаеву.

Завершить граффити планируют 16 июля.

Напомним, граффити с Децлом на улице Чапаева начали закрашивать 24 ноября. Следующей ночью на стене появился портрет Василия Чапаева. В мэрии решение закрасить предыдущее изображение объяснили тем, что граффити с Децлом было сильно повреждено.

«Восстановить его было крайне сложно», – уточнили в пресс-службе администрации Краснодара.