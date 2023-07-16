В Лазаревском районе Сочи на 75% подготовили котельные к осенне-зимнему периоду Фото: пресс-служба городской администрации

В Лазаревском районе Сочи на 75% подготовили котельные к осенне-зимнему периоду. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Всего здесь работают 18 круглогодичных и четыре сезонных котельных.

Мэр Сочи Алексей Копайгородский посели во время рабочего объезда в Дагомысе газовую котельную на Барановском шоссе. Специалисты установили три паровых котла, которые прошли техобслуживание и гидравлические испытания. Кроме того, участки трубопроводов теплосети заменили по улицам Армавирской, Перевальной и Батумское шоссе.

Отмечается, что котельная в Дагомысе обеспечивает теплом почти пять тысяч жителей, четыре детсада, две школы и больницу.

«Как и планировали, абонентов на время плановых работ не отключали. Везде, где есть такая техническая возможность, работаем по данной схеме, чтобы обеспечить комфорт для наших жителей и гостей», – отметил Алексей Копайгородский.