На Кубани проведут неделю сохранения здоровья Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани проведут неделю сохранения здоровья. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации. Мероприятия по профилактике болезней головного мозга организуют с 17 по 23 июля.

В регионе проведут выезды мобильных комплексов, оздоровительные акции, «школы здоровья». Так, мобильный комплекс краевой Станции переливания крови 17 июля будет работать в Северском районе, 20 июля – в Динском, а 22 июля в – Абинском районе.

Комплекс «Диспансеризация» 18 июля посетит Кущевский район. В Краснодаре в этот день организуют физкультурно-оздоровительную акцию «Бодрое утро». Зарядка пройдет в Рождественском парке. Уже 20 июля акцию проведут на спортплощадках домов № 31 по ул. Зиповской и № 201 по ул. Дзержинского.

Центр медицинской профилактики 19 июля проведет «школу здоровья». Темой обсуждения станет «Мозговой инсульт: предупредить и предотвратить». В Ейском районе 22 июля в поликлинике ЦРБ проведут День здоровья.

«Нарушения работы головного мозга могут быть весьма разнообразными: нервно-мышечные заболевания, эпилепсия, рассеянный склероз, болезнь Паркинсона, деменция, хроническая ишемия, инсульт. Для сохранения здоровья важно поддерживать высокий уровень умственной активности, больше двигаться, следить за давлением», – отметил главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения региона Андрей Сахаров.