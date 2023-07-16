Улицы от границы с Абхазией приведут в порядок Фото: t.me/AlekseiKopaigorodskii

Мэр Сочи поручил привести в порядок улицы на границе с Абхазией. Глава города проверил их состояние во время рабочего объезда.

Планируется, в частности, обновить территорию у пешеходного пункта пропуска и стелу, установить освещение и сделать фотозону для туристов.

«На маршруте к государственной границе некоторые торговые объекты оформлены беспорядочно. Все необходимо приводить к единому архитектурному стилю. Вопросы отработаем межведомственной рабочей группой», – написал Алексей Копайгородский в своем telegram-канале.

По улице Урожайной дополнительно прочистят ливневки, установят опоры освещения и парковую мебель. На улице Мира благоустроят клумбы у дороги. Кроме того, будут определены места для новых спортплощадок.

«Отдельно обсудили благоустройство сквера и мемориального памятника», – добавил глава Сочи.