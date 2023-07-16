Улицы от границы с Абхазией приведут в порядок Фото: t.me/AlekseiKopaigorodskii
Мэр Сочи поручил привести в порядок улицы на границе с Абхазией. Глава города проверил их состояние во время рабочего объезда.
Планируется, в частности, обновить территорию у пешеходного пункта пропуска и стелу, установить освещение и сделать фотозону для туристов.
«На маршруте к государственной границе некоторые торговые объекты оформлены беспорядочно. Все необходимо приводить к единому архитектурному стилю. Вопросы отработаем межведомственной рабочей группой», – написал Алексей Копайгородский в своем telegram-канале.
По улице Урожайной дополнительно прочистят ливневки, установят опоры освещения и парковую мебель. На улице Мира благоустроят клумбы у дороги. Кроме того, будут определены места для новых спортплощадок.
«Отдельно обсудили благоустройство сквера и мемориального памятника», – добавил глава Сочи.