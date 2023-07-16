Губернатор Кубани проверяет восстановительные работы в Туапсинском районе

Туапсинский район вновь пострадал от непогоды

Губернатор Кубани вновь прибыл в пострадавший от непогоды Туапсинский район. В муниципалитете устраняют последствия разгула стихии.

В настоящее время в районе продолжает действовать режим ЧС. Более 1,6 тысячи спасателей, волонтеров, казаков приводят в порядок пострадавшие территории. Всего задействовано 163 единицы техники.

Накануне из-за ливней приостановили подачу воды и света в некоторые дома.

«Сейчас задача номер один - вернуть в дома водоснабжение и электричество. Дал поручение, как только позволит погода, максимально ускорить эту работу», – написал Вениамин Кондратьев в своем telegram-канале.

Напомним, 15 июля в Туапсинском районе вновь прошли сильные дожди. Из-за осадков поднялась вода в реках и подтопило улицы в поселке Новомихайловском. Спасатели эвакуировали 160 человек, которые уже вернулись домой.

«По предварительной оценке, вода зашла более чем в 150 домов. Все экстренные службы работают на месте», – уточнили в пресс-службе региональной администрации.