В пострадавшем поселке Тюменском Туапсинского района восстановили сети водоснабжения Фото: t.me/tuapseregionadm

В пострадавшем от непогоды поселке Тюменском восстановили сети водоснабжения. Об этом сообщили в пресс-службе Туапсинского района.

«По состоянию на 12:25 завершены восстановительные работы на сетях водоснабжения в поселке Тюменском», – сообщили в администрации.

Уточняется, что воду в сам поселок пока не подают. Технической водой снабжают лагеря и здравницы «Радуга», «Белая Русь» и «Зорька».