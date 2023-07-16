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НовостиОбщество16 июля 2023 11:03

В пострадавшем поселке Тюменском Туапсинского района восстановили сети водоснабжения

Воду в сам поселок пока не подают
Светлана ОВДЕЙ
В пострадавшем поселке Тюменском Туапсинского района восстановили сети водоснабжения Фото: t.me/tuapseregionadm

В пострадавшем поселке Тюменском Туапсинского района восстановили сети водоснабжения Фото: t.me/tuapseregionadm

В пострадавшем от непогоды поселке Тюменском восстановили сети водоснабжения. Об этом сообщили в пресс-службе Туапсинского района.

«По состоянию на 12:25 завершены восстановительные работы на сетях водоснабжения в поселке Тюменском», – сообщили в администрации.

Уточняется, что воду в сам поселок пока не подают. Технической водой снабжают лагеря и здравницы «Радуга», «Белая Русь» и «Зорька».