Очередь перед Крымским мостом со стороны Кубани сократилась до 8 км

Пробка перед Крымским мостом со стороны Кубани Фото: «Яндекс.Карты»

Очередь перед Крымским мостом со стороны Кубани сократилась. По данным сервиса «Яндекс.Карты», дорожный затор растянулся до 8 километров.

«В очереди со стороны Тамани находится 950 транспортных средств. Время ожидания около трех часов», – сообщили в оперативном telegram-канале информационного центра по автодорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

Со стороны Керчи в очереди на Крымский мост находится 190 машин. На ожидание здесь уходит до часа.