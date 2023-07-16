Пристававшего к девочкам мужчину задержали полицейские в Анапе

Мужчину задержали Фото: пресс-служба ОМВД по городу Анапа

В Анапе полицейские задержали пристававшего к девочкам мужчину. Его нашли с помощью «умных» камер.

Как сообщили в соцсетях, пьяный мужчина подходил на улице к школьницам и начинал разговор с непристойных предложений.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, благодаря интеллектуальной системе видеонаблюдения «Купол», мужчина был задержан. Полицейские установили, что задержанным оказался ранее судимый 41-летний житель Волгограда», – сообщили в пресс-службе ОМВД по Анапе.

Как выяснилось, мужчина приехал на курорт пять дней назад. Несколько лет задержанный бродяжничает и не работает. А в Анапе живет на улице и выпивает.

«Правоохранители проверяют задержанного на возможную причастность к совершению преступлений и правонарушений на территории города-курорта Анапа», – добавили в пресс-службе городского ОМВД.