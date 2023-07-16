Глава региона провел совещание по итогам осмотра пострадавших территорий Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Туапсинском районе восстановили соцобъекты после разгула непогоды. Об этом сообщили на совещании в муниципалитете, которое провел губернатор Вениамин Кондратьев по итогам осмотра пострадавших территорий.

Напомним, от первого разгула стихии 12 июля в Туапсинском районе пострадали 13 поселений. Основной удар пришелся на поселки Тюменский и Новомихайловский. Из-за дождей подтопило 290 домов, около 650 придомовых территорий, школу и детский сад в

В настоящее время учреждения привели в порядок.

«Социальные объекты Туапсинского района уже восстановлены. Теперь предстоит в течение суток вернуть водоснабжение. Там, где дома просушены, в ближайшие дни должно быть электричество. Комиссиям необходимо максимально быстро провести обходы - люди ждут помощи», – сказал на совещании Вениамин Кондратьев.

Спустя два дня, 14 июля, поселок Новомихайловский вновь почувствовал удар непогоды. Из-за ливней Река Нечепсухо вышла из берегов. В результате подтопило свыше 500 придомовых территорий и 150 домов на 10 улицах, разрушило два пешеходных моста и два водовода

В настоящее время более 1,6 тысячи спасателей, волонтеров и казаков продолжают устранять последствия непогоды. В работе задействован 163 единицы спецтехники.

Так, в поселке Тюменском продолжаются строительство водовода. В Тенгинском поселении и селе Лермонтово запустили водозабор. Из-за просушки двигателей на канализационной насосной станции воду подают по графику. Полностью восстановить водоснабжение планируют до конца 16 июля.

В поселке Новомихайловском восстанавливают водоводы, газопровод низкого давления и систему водоотведения.