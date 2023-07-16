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НовостиОбщество16 июля 2023 13:44

В Краснодаре 19 улиц остались без света из-за аварии

Специалисты устраняют поломку
Светлана ОВДЕЙ
На месте работает аварийная бригада

На месте работает аварийная бригада

В Краснодаре 19 улиц временно остались без света. Отключение произошло в Прикубанском округе из-за аварии.

«Причина отключения – повреждение на линии 6-10 кВ, отключены «ВК-8» и 24 трансформаторные подстанции».

Так, свет погас в домах по улицам Профессора Рудакова, Гусника, Лодыгина, Мечникова, Туполева, Бехтерева, Коломийцева скульптора, Ейское шоссе, Восточный пер., Дальней. Без электроэнергии остаются жители улиц Западной, Зеленой, Полевой, Светлой, Степной, Вольной, Дружбы, Лекарственной и Солнечной.

На месте поломки работает аварийная бригада. Время восстановления подачи уточняется.