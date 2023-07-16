В Туапсинском районе продлили штормовое предупреждение по сильным дождям

В Туапсинском районе продолжает действовать штормовое предупреждение

В Туапсинском районе штормовое предупреждение по непогоде. Сильные дожди прогнозируют до конца суток 16 июля.

«В муниципалитете ожидаются ливни, град, гроза, шквалистое усиление ветра, формирование смерчей», – сообщили в пресс-службе администрации Туапсинского района.

Из-за обильных осадков возрастает в реках и водотоках возможен подъем уровня воды. Жителей и туристов просят быть внимательными и в непогоду не находиться в зонах возможных подтоплений, на берегах рек, моря, выходить и выезжать в горы, в лес.

В случае возникновения ЧП необходимо обращаться по телефонам 8 (86167) 2-52-12, 2-42-12, 112, 01, 010, 101 либо по телефону доверия краевого управления МЧС 8(861)-268-64-40.