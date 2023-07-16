Мотоциклист скончался на месте ДТП

В Туапсинском районе мотоциклист погиб в ДТП с легковушкой. Смертельная авария произошла днем 16 июля на трассе «Джубга-Сочи».

Предварительно, 49-летний водитель Subaru, проезжая со стороны Краснодара в сторону поселка Джубга, при перестроении не уступил дорогу и столкнулся с мотоциклом Yamaha. За рулем находился 40-летний мужчина.

«В результате ДТП водитель мотоцикла скончался на месте до приезда скорой помощи», – сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

В настоящее время все обстоятельства аварии устанавливаются.