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НовостиПроисшествия16 июля 2023 16:02

В Краснодарском крае синоптики спрогнозировали неделю с дождями

В среду, 19 июля, осадки будут сильными
Ева МУР
Дожди обещают в регионе

Дожди обещают в регионе

В Краснодарском крае синоптики спрогнозировали неделю с дождями.

- Кратковременные дожди на всей территории Краснодарского края будут случаться то и дело. А 19 июля ливни будут сильными, - сообщили в Краснодарском Гидрометцентре.

При этом температура воздуха снижаться будет незначительно, максимальные значения термометров покажут до +29 градусов. На Черноморском побережье до +31 градуса.

Напомним, штормовое предупреждение по сильным ливням с градом и смерчами продлили в Туапсинском районе до конца суток, 16 июля. Возможно, оно тоже будет продлено. Будьте бдительны!