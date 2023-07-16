Дожди обещают в регионе
В Краснодарском крае синоптики спрогнозировали неделю с дождями.
- Кратковременные дожди на всей территории Краснодарского края будут случаться то и дело. А 19 июля ливни будут сильными, - сообщили в Краснодарском Гидрометцентре.
При этом температура воздуха снижаться будет незначительно, максимальные значения термометров покажут до +29 градусов. На Черноморском побережье до +31 градуса.
Напомним, штормовое предупреждение по сильным ливням с градом и смерчами продлили в Туапсинском районе до конца суток, 16 июля. Возможно, оно тоже будет продлено. Будьте бдительны!