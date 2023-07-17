Кондратьев попросил воздержаться от поездок через Крымский мост

На Крымском мосту случилось ЧП Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Туристов попросили воздержаться от поездок через Крымский мост.

- В связи со сложившейся ситуацией, прошу жителей и гостей Краснодарского края не планировать проезд через Крымский мост. Если поездка необходима, выбирайте альтернативный маршрут через новые регионы России, - написал глава Кубани Вениамин Кондратьев у себя в ТГ-канале.

Напомним, ночью, 17 июля, на Крымском мосту остановили движение из-за ЧП в районе 145-ой опоры со стороны Краснодарского края.

- Учитывая сложившуюся ситуацию, прошу жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост и в целях безопасности выбирать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы, - попросил туристов у себя в ТГ-канале и глава Крыма Сергей Аксенов.

На месте работают экстренные службы.