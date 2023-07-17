Пробка у Крымского моста

В Краснодарском крае на подъезде к Крымскому мосту образовалась многокилометровая пробка. Об этом сообщают РИА-Новости.

- На трассе А-290 в районе Тамани - пробка длиной в несколько километров. Затруднено также движение в обратном направлении, от Крымского моста в сторону Темрюка. На подъезде к мосту в районе Керчи движение свободно, - говорится в сообщении агентства.

Напомним, рано утром, 17 июля, на Крымском мосту произошло ЧП. Движение остановлено. Туристов просят выбирать альтернативный путь через новые регионы России.