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НовостиПроисшествия17 июля 2023 2:36

В Краснодарском крае на подъезде к Крымскому мосту образовалась многокилометровая пробка

На подъезде к мосту в районе Керчи движение свободно
Варвара ДЫМ
Пробка у Крымского моста

Пробка у Крымского моста

В Краснодарском крае на подъезде к Крымскому мосту образовалась многокилометровая пробка. Об этом сообщают РИА-Новости.

- На трассе А-290 в районе Тамани - пробка длиной в несколько километров. Затруднено также движение в обратном направлении, от Крымского моста в сторону Темрюка. На подъезде к мосту в районе Керчи движение свободно, - говорится в сообщении агентства.

Напомним, рано утром, 17 июля, на Крымском мосту произошло ЧП. Движение остановлено. Туристов просят выбирать альтернативный путь через новые регионы России.