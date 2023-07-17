На Крымском мосту случилось ЧП
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Оперативный штаб создан в Краснодарском крае после ЧП на Крымском мосту для помощи людям в пробке. Об этом сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.
- По моему поручению, на месте, в Темрюкском районе, сформирован оперативный штаб для координации действий всех служб в связи с ЧП, а также для организации помощи людям, находящимся в пробке на подъездах к мосту. Держим связь с коллегами из Крыма, - сообщил Кондратьев.
Напомним, из-за ЧП на Крымском мосту закрыто движение. Туристов просят выбирать путь в Крым через новые территории России.