На Крымском мосту случилось ЧП Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Оперативный штаб создан в Краснодарском крае после ЧП на Крымском мосту для помощи людям в пробке. Об этом сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

- По моему поручению, на месте, в Темрюкском районе, сформирован оперативный штаб для координации действий всех служб в связи с ЧП, а также для организации помощи людям, находящимся в пробке на подъездах к мосту. Держим связь с коллегами из Крыма, - сообщил Кондратьев.

Напомним, из-за ЧП на Крымском мосту закрыто движение. Туристов просят выбирать путь в Крым через новые территории России.