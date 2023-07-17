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НовостиПроисшествия17 июля 2023 3:19

Пробка на подъезде к Крымскому мосту значительно сократилась

Об этом сообщили власти Темрюкского района
Варвара ДЫМ

пробка на подъезде к Крымскому мосту значительно сократилась. Об этом сообщает администрация Темрюкского района.

- Пробка на подъезде к Крымскому мосту значительно сократилась. В настоящий момент она около 3 км, - сообщили в администрации района. - Всем, кто стоял на подъезде к мосту, объяснили возможность проезда по альтернативному маршруту или предложили отказаться от поездки.

А оперштаб Краснодарского края сообщил, что работа сотрудников полиции по информированию автомобилистов на въезде в Темрюкский район со стороны Анапы и Славянска-на-Кубани о закрытии движения через Крымский мост продолжается.

Напомним, из-за ЧП на Крымском мосту движение по нему перекрыли. Водителей просят воспользоваться альтернативным маршрутом через новые территории России.