Пробка на Крымском мосту сократилась до 3 км

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Утром 17 июля на Крымском мосту произошло ЧП. Перед подъездами скопились пробки. В настоящее время автомобилистов отправляют на альтернативные маршруты. Затор со стороны Краснодарского края уменьшился до 3 км. - Пробка на подъезде к Крымскому мосту значительно сократилась. В настоящий момент она около 3 км. Всем, кто стоял на подъезде к мосту, объяснили возможность проезда по альтернативному маршруту или предложили отказаться от поездки, - сообщили в оперштабе.

Сотрудники ДПС информируют о закрытии движения через Крымский мост автомобилистов на въезде в Темрюкский район со стороны Анапы и Славянска-на-Кубани.

Сообщается, что опоры Крымского моста не повредились, пострадало только дорожное полотно. Обследование состояния моста продолжается.