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НовостиПроисшествия17 июля 2023 5:06

Поезда в сообщении с Краснодарским краем следуют по графику

Об этом сообщили в РЖД
Вероника АЛЕКСАНДРОВА
Водителей просят воздержаться от поездок к Крымскому мосту

Водителей просят воздержаться от поездок к Крымскому мосту

Поезда в Краснодарский край ходят по графику на фоне ЧП на Крымском мосту.

- Поезда, задержанные в связи с происшествием на Крымском мосту, будем по возможности вводить в расписание, - сообщили в РЖД.

Планируемое время восстановления ж/д сообщения — 9:00.

Кроме этого, самолеты в Сочи на фоне ЧП на Крымском мосту летают по расписанию, отмен и задержек нет.

Ранее сообщалось, что утром 17 июля на Крымском мосту произошло ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. В настоящее время движение полностью перекрыто. Опоры Крымского моста не повредились, пострадало только дорожное полотно.